عاجل.. رئيس الوزراء يعلن خطة الحكومة بشأن معيشة المواطنين: لن نقدم وعود مجانية ولاخطط مستحيلة

أكد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أن عملية التغيير مستمرة، وتحتاج إلى مجهود متعاظم لتحقيق أهداف الثورة كاملة، ولن يهدأ لنا بال حتى نصل إلى الغايات التي من أجلها خرج الشعب السوداني ضد النظام السابق.

وأضاف حمدوك، لدى خطابه للأمة السودانية، اليوم، بمناسبة الذكرى (55) لثورة أكتوبر1964، أن الحكومة تحمل هموم قضايا المعيشة للمواطنين، خاصة "غلاء الاسعار"، ونعمل جاهدين من خلال المقترحات التي تبنتها الحكومة لحلها على المستويين القصير والطويل.

وأكد سعي حكومته لإقامة علاقات طبيعية وصحية مع المجتمع الدولي، واحترام توجهاتنا، والبعد عن المحاور، لإقامة دولة ديمقراطية.

وقال حمدوك، إن الحكومة وضعت معالجات حقيقية لقضية صحة المواطن، وستشهد الفترة المقبلة تحولا نوعيا في تقديم خدمات على أعلى مستوى في قطاع الصحة.

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وأوضح أنه لن نقدم وعود مجانية ولاخطط مستحيلة أو برامج غير واقعية للمواطنين، وستعمل الحكومة بكل مالديها من امكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء، أن العدالة قضية مبدئية، وليست للكسب السياسي، وتتضمن رد الحقوق والمظالم، وإبراء الجراح وتقديم التعويضات للناجين والضحايا خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأشار إلى أن ثورة أكتوبر المجيدة كانت نقطة انطلاق نوعية في مضمارِ الثورات الشعبية السودانية، وهي ثوراتٌ هُزم فيها الاستبداد والقهر والقمع في كل مرة، وانتصرت قيم الحرية والديمقراطية عبر تضحياتٍ شعبيةٍ خالصة.