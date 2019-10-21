جمعية مصارف لبنان: بنوك البلاد تبقى مغلقة غدا

تظل البنوك في لبنان مغلقة، غدا، بعد أن اتفقت الحكومة اليوم، على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.

وقال بيان من جمعية مصارف لبنان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".