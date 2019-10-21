عبدالحي (أميراً للمؤمنين) والقراي (مديراً للمركز القومي للمناهج)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

عند عاطف خيري ما يصلح لاستشفاء تلك الجراح (حـكـمـة الـجـوع الـشّـرح لـلأرضـة.. كـــيــف تـــقــرأ الـــمــرِق.. وقــبـال يــقـع فــوقـك ســقـف… يــتــنـحـنـح الـــجــالــوص) ،قراءة (الأرضة) قد تكون شيئاً من (فلسفة السحالي) – لا أعرف فلسفة السحالي ولكن لا ضير في ذلك ، طالما نحن نتحدث عن قراءة (الأرضة) للمرق… فمن يقبل قراءة الأرضة للمرق عليه ألا يعترض على (فلسفة السحالي).

ولعاطف خيري نفسه ذلك التبرير الذى يمنحنا (حق الشفعة) ونحن في هذا الموقف (مـا ذنـب جـلد الـطار لو غنوا بيهو شُتر).

وما بين هذا وذاك ، حال الاسلاميين يسكن في قول حميد هذا : (إنتي يا حضن الصحارى.. شفع العرب الفتارى… البفنو الشايلا إيدهم ويجرو كايسين القطارة) ، واحسبهم الآن كذلك (البفنو الشايلا إيدهم ويجرو كايسين القطارة) .وفنّوا بمعنى جدعوا ، وكنا اذ ابدعنا في الجدع نقول (فنن) بتكرير (النون) ،واخراج صوت لها يشبه (الصرير) ، وهذا كله اشارة الى بعد مرمى الحجر.

(2)

عجبت من بقايا النظام السابق ان خرجوا واجتمعوا وتألفت قلوبهم بعد ان كانت شتى ، ليحدثونا عن (رفق) ابوبكر الصديق ،و(عدل) عمر بن الخطاب ،و(انفاق) عثمان بن عفان ،و(حكمة) علي بن ابي طالب ثم يقفزون لنا بعد ذلك مباشرة (دون حتى الخروج لفاصل اعلاني) لمبايعة الدكتور عبدالحي يوسف (أميراً للمؤمنين).

هكذا اخترعوا له ذلك المنصب ومنحوه امارة المؤمنين ،وهو ما زالت في عهدته (قناة طيبة) التي كان رئيساً لمجلس ادارتها يجتمع في حضرتها مرة في العام ويقبل من رئيس النظام السابق دعماً بالعملة الصعبة تحقق فيه المحكمة الآن.

بايعوا عبدالحي يوسف أميراً للمؤمنين بعد ان كان طريقه لذلك اعتراضه على (دوري السيدات) ومهاجمته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي – حسبوا ان في ذلك فضلاً وحقاً لمبايعته أميراً للمؤمنين.

مع ذلك التفضّل الذي كان منهم ليكون عبدالحي يوسف أميراً للمؤمنين اعترضوا بعد (30) سنة في الحكم على تعيين د. عمر أحمد القراي في وظيفة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

حلال على عبدالحي ان يكون (أميراً للمؤمنين) ببيعة تمت بصورة عشوائية وحرام على عمر احمد القراي (وظيفة) أصدر توصيتها رئيس مجلس الوزراء د.عبد الـله حمدوك.

(3)

السيد والي ولاية الخرطوم السابق عبدالرحيم محمد حسين الآن حبيساً في سجن كوبر… هذا الى جانب رئيس النظام البائد نفسه الذي يحقق معه الآن بعد ضبط عملة صعبة في منزله.

(السلطات كانت قد ألقت القبض على القيادي بحزب المخلوع ووالي الخرطوم الاسبق، عبد الرحمن الخضر أثناء محاولته الهروب خارج البلاد .الخضر حاول الهروب عبر معبر أرقين البري الحدودي غربي وادي حلفا أثناء محاولة الفرار الى مصر متنكراً ومستخدماً اسم (عبدالرحمن احمد) غير المحظور بديلًا عن عبدالرحمن الخضر إلا ان يقظة رجال المعبر كشفته ونقلته بحراسة مشددة الى دنقلا. ويواجه الخضر الذي شغل منصب والي الخرطوم عدة اتهامات تتعلق بقضايا فساد حدثت إبان إدارته للولاية من بينها قطارات العاصمة وكوبري الدباسين وصفقة البصات التي جلبت للعمل في مجال المواصلات).

(شرعت السلطات في اجراءات لاسترداد الوالي الاسبق لكسلا الهارب ادم جماع عبر الانتربول واصدرت نيابة كسلا امراً بالقبض على جماع في دعوى مقيدة ضده تتهمه بتبديد اراض حكومية تفوق 200 قطعة).

(اكد مصدر عدلي بالنيابة اكتمال التحريات في البلاغ المرفوع في مواجهة وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول ، الذي كان قد حاول الهروب والتستر .و تحصلت النيابة على شهادات كل من المراجع القومي والنقل النهري الذي يتهم فيه محمود بخيانة الأمانة في مبلغ “38” مليون دولار بعد خصخصة قطاع النقل النهري إبان فترته كوزير للمالية والتخطيط الاقتصادي، فضلاً عن معلومات وتحريات أخرى في القضية موضع التحقيق).

والعباس شقيق البشير هرب لتركيا.

وعصام احمد البشير.

وعبدالحي.

ويرفضون بعد كل ذلك تعيين الرشيد سعيد يعقوب وكيلاً أول لوزارة الثقافة والإعلام.

لم يتبق لهم إلّا ان يرفعوا شعار (ما لدنيا قد عملنا) ليعود النظام السابق كما كان.

لا اعتراض لهم على ذلك (الهروب) الذي يمارسه قادة النظام السابق – اعتراضهم فقط على (دوري السيدات) – هل هذا كل ما خرج به عبدالحي يوسف من السيرة النبوية الفضيلة ومن تفسير الطبري وتفسير الكشاف وتفسير الجلالين و تفسيرالقرطبي.

(4)

بِغم /

في ظل الحاجة الشديدة للبصل – اذا زرعت (فجل) في موسم (البصل) ،فان ذلك هو عين ما يعرف بـ (الثورة المضادة)!!.