أعلنت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، إبلاغ رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتانياهو، الرئيس الإسرائيلي، بعدم قدرته على تشكيل الحكومة الجديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "سكاي نيوز": نتانياهو يعلن فشله وعدم قدرته في تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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