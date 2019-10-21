التاريخ: 21-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. صديق تاور، أن الوثيقة الدستورية ومنذ توقيعها، تعتبر دستور المرحلة الانتقالية لمدة (٣) سنوات، إلا أنها لم تتنزل للجدل الذي أثير حول جزئية محددة، خاصة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، والتي تم حسمها مؤخراً، وليس هناك ما يمنع أو ما يدعو لعدم الاحتكام للوثيقة الدستورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع حكومة النيل الأزرق بمدينة الدمازين، وأضاف تاور أن الوثيقة الدستورية هي الحاكمة وتم اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية للدولة.
وقال تاور بحسب الشروق – إن الفصل (١٥) من الوثيقة الدستورية يعنى بترتيبات السلام الشامل ويبين إستراتيجية حكومة المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالسلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي : الوثيقة الدستورية تمثل المرجعية للفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.