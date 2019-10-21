استئناف النقل النهري بين السودان وجنوب السودان

استؤنفت بميناء كوستي النهري بولاية النيل الأبيض اليوم عمليات الملاحة النهرية بين السودان ودولة جنوب السودان بعد توقف دام أكثر من ثمانية أعوام من خلال الجسر الاغاثي النهري الذي يسيره برنامج الغذاء العالمي لمواطني دولة جنوب السودان .

وشهد والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي والمستر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بداية تسيير أولى الرحلات النهرية لخمسة جرارات تحمل مواد غذائية بحمولة 170طن من جملة اجمالي مواد اغاثية تصل لـ 120 الف طن سيتم ترحيلها عن طريق النقل النهري ، واكد الطريفي جاهزية النيل الأبيض لتأمين الملاحة النهرية وتقديم كافة المساعدات من أجل استئناف الحركة التجارية بين السودان ودولة جنوب السودان .

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فيما اعتبر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بحسب سونا – أن إعادة تشغيل خط الملاحة النهرية مع دولة جنوب السودان باليوم التاريخي ويؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، وأضاف أن حركة النقل ستسهم في زيادة المساعدات الإنسانية لإنسان دولة جنوب السودان وينعكس إيجابا في الحركة التجارية والتي بدورها تصب في مصلحة السلام والأمن الاجتماعي بالمنطقة .

وبدوره أكد الأستاذ علي اسماعيل علي مدير موقع شركة النيل للنقل النهري بكوستي جاهزية الشركة لنقل جميع المواد الغذائية سواء أكانت مواد اغاثية أم تجارية ، مشيرا إلى أن الشركة لديها إمكانيات كبيرة تتكون من سبعة عشر جرارا و70 صندلا للبضائع والمواد البترولية والركاب تستوعب الحركة التجارية بين السودان ودولة جنوب السودان ، وقال إن استئناف عمليات النقل النهري بدأت برحلتين كل ثلاثة أيام بحمولة تقدر بـ 170 طن ، وأشار إلى أن هنالك بوابير مساعده في كل من الرنك وملكال وجوبا تساعد في عمليات الترحيل ، وتوقع أن تنقل شركة النيل للنقل النهري خلال العام 100 ألف طن من البضائع والمواد البترولية وترحيل الركاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)