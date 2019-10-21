منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة أفراد الدعم السريع لإهانتهم مواطنين بتالودي

طالبت منظمة حقوق الإنسان والتنمية (هودو)، يوم الإثنين، الحكومة السودانية بضرورة محاسبة ضباط وجنود الدعم السريع الذين أهانوا وأرهبوا المواطنين بمنجم التقولة جنوب كردفان والمتهمين بالاعتداء على المواطن حسين نور الجليل.

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ودعت المنظمة، بحسب ما نقلته الشروق ، الحكومة إلى ضرورة ضمان سلامة المواطنين وهم يمارسون حقهم في التجمع. وقالت (هودو) في بيان “خلال الثلاثة أيام الأخيرة جاءت قوة من الدعم السريع على متن أكثر من عشر سيارات مثبت عليها مدافع رشاشة (دوشكا) وأفرادها ملثمون طول الوقت ويحملون بنادق قناصة”، وأضافت “يعتقد المواطنون بأن هذا التصرف من الدعم السريع هو جزء من تداعيات الاعتصام بتالودي الذي أنهي مؤخراً”.

وقال بيان المنظمة “في التاسع عشر من أكتوبر 2019، كان حسين مع اثنين من أعضاء جمعية شباب تالودي للتنمية، هما محمد يعقوب ومحمد جاد الكريم، في زيارة رسمية لمنجم التقولة لأمر يخص السلام الاجتماعي بالمنطقة، وبينما هم مجتمعون مع بعض قادة المجتمع بالمنجم حاصرت قوة من قوات الدعم السريع مكان الاجتماع وداهمته واعتقلت حسين وضربته بوحشية قبل أن يتمكن من الفرار واللجوء لمكتب الإستخباراتالعسكرية بالمنجم. لقد قام جنود الاستخبارات العسكرية بحمايته ولاحقاً أرسل لمستشفى تالودي حيث حجز لتلقي العلاج من جروح في الوجه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)