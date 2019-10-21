تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للدكتور “عمر احمد القراي” مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الحالي اثناء محكمة الردة الشهيرة .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجد الفيديو انتشاراً واسع بمواقع التواصل وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” , حيث يظهر المقطع الدكتور “القراي” وهو يعلن توبته أمام المحكمة ويكفر الاستاذ “محمود محمد طه” ,
حيث قال في المحكمة : ( انا بعلن عن توبتي وعن العمل الذي كنت امارسه في حركة الاخوان الجمهوريين وبرجع عن العمل الذي كنت اقوم به .. واعلن ان محمود محمد طه كان كافراً و مرتداً و انا كنت كافر و ملحد و مرتد و امام هذة المحكمه بعلن عن توبتي ) .
وكان رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قد اصدر قرارا بتعيين د. عمر أحمد القراي في وظيفة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مما اثار جدلاً واسعاً وسط شرائح المجتمع بسبب ميولاته الفكرية وانتمائه للحزب الجمهوري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في محكمة الردة الشهيرة .. مدير المناهج الجديد “القراي” يعلن توبته و يكفر “محمود محمد طه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.