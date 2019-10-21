انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “يوتيوب” , المقطع يظهر وزير الاعلام “فيصل محمد صالح” وهو يقتحم مؤتمر صحفي لوزيرة الشباب والرياضة “ولاء البوشي” . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قام وزير الاعلام “فيصل” بتلاوة قرار مهم اصدره رئيس الوزراء “حمدوك” قبل 5 دقايق فقط من اقتحامه للمؤتمر . Advertisements حيث أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قرار رقم (63) لسنة 2019 خاص بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة , و قد سمي القرار المحامي نبيل أديب رئيساً للجنة وعضوية آخرين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : وزير الاعلام “فيصل” يقتحم مؤتمراً صحفياً لـ “البوشي” وقرارات مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.