عاجل.. تعليق جديد من السيسي عن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر تبذل مساعى حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد السيسي فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثانى للمياه" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس المصري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.