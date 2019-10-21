عاجل.. السيسي يؤكد الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجى، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي، لاسيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، فضلًا عن تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثانى للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.