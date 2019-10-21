مؤتمر الدفاع الدولي في الرياض: المنطقة تعاني من أزمات منذ وصول الخميني للحكم

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن رؤساء أركان دول خليجية وعربية وأجنبية اجتمعوا بالرياض اليوم لبحث التهديدات الإقليمية. وقالت العربية، فى خبرها العاجل، إن مؤتمر الدفاع الدولى بالرياض أكد أن المنطقة مازالت تعانى من أزمات منذ وصول الخميني للحكم. ويبحث مؤتمر الدفاع الدولى بالرياض توفير القدرات العسكرية لتأمين المنشأت الحيوية والحساسة، حيث شارك فى "مؤتمر الدفاع بالرياض" دول الخليج ومصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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