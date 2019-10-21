عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وذلك بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية.

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