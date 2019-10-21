عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى السعودية

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، منذ قليل، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء "رويترز".

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