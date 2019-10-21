"Joker" يقترب من رقم قياسي جديد رغم تراجعه للمركز الثاني

رقم قياسي جديد حققه فيلم Joker على الرغم من تراجعه للمركز الثاني في قائمة عائدات التذاكر الأسبوع الحالي، وفقا لتقرير نشره موقع "هوليوود ريبورتر"، فهو في طريقه ليكون أعلى فيلم يحصل على تصنيف R تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الفيلم في طريقه ليصبح أعلى فيلم مصنّف من فئة R على الإطلاق في شباك التذاكر العالمي، متفوقا على Deadpool الذي كان يحمل اللقب، وبلغت مبيعات التذاكر في جميع أنحاء العالم 783 مليون دولار، بينما بلغت أرباح Deadpool 2 نحو 738 مليون دولار قبل أن يؤدي خفض التصنيف لـ PG-13 إلى وصول إجمالي إيرادات الفيلم إلى 785 مليون دولار.
ووصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 737.5 مليون دولار على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع، متجاوزًا كل التوقعات، من المتوقع أن يحصل "جوكر" في نهاية المطاف ما يقرب من 900 مليون دولار على مستوى العالم ؛ حتى أن البعض يظن أنه يقترب من مليار دولار.
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