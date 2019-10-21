مساعد الرئيس الروسي: إعلان 2020 عاما للتعاون الإنساني مع مصر

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم، إن روسيا ومصر ستعلنان عام 2020 عاما للتعاون الإنساني بينهما.
وأضاف أوشاكوف، تعليقا على المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي، في سوتشي، إن "عام 2020 سيُعلن عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر".
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تنفيذ المشروعات المشتركة الكبيرة، مضيفا: "نحن نتحدث عن إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الشرقية من بورسعيد".
كان مدير مركز التصدير الروسي، أندريه سليبنيف، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيبدأ خلال منتدى "روسيا ــ إفريقيا " في 23-24 أكتوبر الجاري في سوتشي.
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