القضاء الفرنسي ينهي التحقيق في اعتداءات نوفمبر 2015

أنهى القضاة الفرنسيون تحقيقاتهم في اعتداءات 13 نوفمبر 2015، التي أودت بـ130 شخصاً في باريس وسان دوني، وفق ما أفاد مصدر قضائي الإثنين.

وبعد أربع سنوات من هذه الاعتداءات الأكثر دموية في موجة الاعتداءات الجهادية في فرنسا، أعلن القضاة الإثنين نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل أن يتخذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة، الذي يمكن أن يكون العام المقبل على أقل تقدير.

وصرح جان رينهارت المحامي عن عشرات الضحايا: "هذه أخبار جيدة".

وأضاف: "كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر لتتوضح حقيقة" كيف خطط ونفذ المهاجمون والانتحاريون هذه الهجمات.

Advertisements

ووُجّهت التهمة إلى 14 شخصاً بينهم 11 قيد التوقيف الاحتياطي، في هذا التحقيق المتشعّب الذي يُفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام.

وفي 13 نوفمبر 2015، نفّذ تسعة مسلحين وانتحاريين هجمات متزامنة في باريس وسان دوني استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس والباحات الخارجية لمطاعم ومقاه، أسفرت عن 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات التي قتل فيها ثمانية مهاجمين، سبعة منهم بتفجيراتهم الانتحارية.