نجوى كرم تؤيد تظاهرات لبنان: "الوطن مش تراب وحيطان.. الوطن شعب"

أيدت المطربة اللبنانية نجوى كرم، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التظاهرات الجارية في لبنان.
وغردت كرم: "الوطن مش تراب وحيطان.. الوطن شعب.. يعني ولادي، إخوتي، إمّي، بيّي، جدودي.. مش أسياد وعبيد.. الوطن روح.. إذا ما انخَدَم شعبو بيصير جثّة.. الوطن بوحدتنا: لـ لبنان أفضل.. لوطن أفضل".
وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.
ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.
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