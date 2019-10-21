عاجل.. رئيس العموم البريطاني يرفض إجراء تصويت على خطة رئيس الحكومة بشأن بريكست

رفض رئيس مجلس العموم البريطاني، إجراء تصويت على خطة رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن بريكست، بحسب ما أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

كان وزير بارز في الحكومة البريطانية، قد حذر من أن بريطانيا العظمى قد تخرج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، إذا ما رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع التكتل.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، عبر مايكل جوف، الوزير المسؤول عن ترتيبات خروج بريطانيا من دون اتفاق، عن ثقته في أن لدى رئيس الوزراء الدعم الكافي بالبرلمان لتمرير الاتفاق، حيث حذر من أن النواب عززوا مخاطر الخروج من دون اتفاق عبر إجبار جونسون على طلب التأجيل من الاتحاد الأوروبي.

وسيتم إجراء تصويت على خطة بريكست هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

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وقال جوف لقناة سكاي البريطانية إنه "إذا لم نساند هذا الاتفاق، فحينئذ، سيكون الخطر هو أن المجلس الأوروبي قد لا يعطي تمديدا"، مضيفا: "لا يمكننا أن نراهن على ذلك، فهو أمر غير مؤكد".

والتزاما بقانون يعارضه، طلب جونسون يوم السبت رسميا من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل. لكنه أوضح أنه يفضل خروج بريطانيا من دون اتفاق ورفض التوقيع على خطاب طلب تمديد موعده المستهدف في 31 أكتوبر الجاري.

وسيبدأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد.

وتأتي الخطوة بعد يوم من أحداث درامية في جلسة نادرة عقدت يوم أمس السبت لمجلس العموم البريطاني حيث حرموا النواب جونسون من فرصة وضع اتفاقه الحديث موضع التجربة بالتصويت لصالح تعديل من جانب الوزير السابق بحزب المحافظين أوليفر ليتوين الذي طلب من جونسون رسميا أن يطلب من الاتحاد تأجيل موعد الخروج، وتم تمرير التعديل بموافقة 322 نائبا واعتراض 306 نواب.