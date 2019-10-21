انفجار ضخم يضرب "كويتا" الباكستانية وسقوط ضحايا

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، إصابة أربعة أشخاص؛ جراء وقوع انفجار بمدينة "كويتا" جنوب غربى البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الانفجار استهدف سيارة تابعة للشرطة ووقع جراء مواد متفجرة كانت مزروعة بدراجة نارية على طريق "سبينى رود"، مشيرة إلى أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

يشار إلى أن مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان"، تشهد سلسلة من الانفجارات التى تستهدف مركبات تابعة للشرطة، ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذى يقع خلال فترة زمنية قصيرة.