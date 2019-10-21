"السعودية": مقتنعون بتورط طهران فى هجمات "أرامكو"

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قناعة بلاده من خلال الأدلة الموجودة لديها، بتورط إيران فى هجمات "أرامكو".
وأضاف الجبير، فى تصريحات صحفية من (لندن ) بثتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن لوم دول الاتحاد الأوروبى إيران على مهاجمة منشآت "أرامكو " موقف صحيح، مشيرا إلى أن ( طهران ) لا تحترم سيادة الدول ، أوالقانون الدولى.
كان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد ركن تركى المالكى، قد أعلن فى وقت سابق، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين فى السعودية عبر من أسماهم ب "وكلائها فى اليمن" ، كاشفا النقاب عن أن الهجوم على "أرامكو " جاء من الشمال وكان مدعوما من إيران.
وفى سياق متصل، حملت كل من: فرنسا وألمانيا وبريطانيا - فى بيان مشترك - إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" فى السعودية.
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