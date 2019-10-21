رئيس تونس المنتخب يقدم إقرار الذمة المالية قبل دخوله قصر قرطاج

توجه رئيس الجمهورية التونسية المنتخب، قيس سعيد، إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للإدلاء بكافة المعلومات والتفاصيل عن ممتلكاته وثرواته ومصادر دخله قبل استلامه الرسمى لرئاسة تونس.
وحرص قيس سعيد، على هامش تواجده بالهيئة، على زيارة مختلف أقسام ومصالح الهيئة للإطلاع على أنشطتها وأسدى تشجيعاته للعاملين فيها.
وكان قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، قد أعلن فور فوزه بأن يكون رئيس كل التونسيين، ويكون على قدر المسؤولية التى أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.
وتقدم سعيد، الذى أظهرت نتائج الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية فوزه برئاسة البلاد، بشكره لكل الناخبين الذين منحوه ثقتهم، لافتاً إلى أنه سيعمل على بناء تونس بقدرات جديدة وعلى تحقيق ما يريده الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثاء.
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