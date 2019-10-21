الجبير: إيران متورطة في الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

اتهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إيران بعدم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، مؤكدا تورط طهران في هجمات أرامكو، قائلا:" مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو.
وأكدالجبير، خلال لقاء مع الصحفيين فى لندن اليوم الاثنين، إن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.
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