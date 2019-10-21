"من أجل النفط".. واشنطن تدرس بقاء عدد من قواتها شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، بحث واشنطن إبقاء بعض قواتها في أجزاء من شمال شرق سوريا، قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، خلال رحلة إلى أفغانستان بينما يجري سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، أن الهدف من هذه الخطوة ضمان عدم سيطرة تنظيم "داعش" أو جهات أخرى على النفط، مشيرا إلى أن "بعض القوات لا زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط".

وأوضح أن المناقشات جارية بشأن إبقاء بعض القوات هناك، مضيفا أنه "لم يقدم هذا الاقتراح بعد لكن مهمة وزارة الدفاع بحث كافة الخيارات".

كانت وكالة "رويترز"، قد كشفت في وقت سابق، عن أن أفواجا من القوات الأميركية عبرت من سوريا إلى العراق من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك، شمالي العراق.

Advertisements

وقال إسبر، السبت الماضي، إنه من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأميركية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق لمواصلة الحملة على تنظيم "داعش" و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وتهدف الهدنة إلى تخفيف أزمة تسبب فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر، بسحب القوات الأمريكية من شمالي سوريا، في خطوة قوبلت بانتقادات في واشنطن ودول أخرى بوصفها خيانة للحلفاء الأكراد الذي قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأميركية ضد المتشددين.

واتفقت تركيا في محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، على وقف هجومها بشمال شرقي سوريا لمدة 5 أيام، لإتاحة الوقت أمام المقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تستهدف أنقرة إنشاءها قرب حدودها مع سوريا.