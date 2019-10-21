وقفات احتجاجية للسدود لمناهضة قرار فصل العاملين

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نفذ العاملون بوحدة تنفيذ السدود أمس وقفة احتجاجية مناهضة لقرار المدير المكلف لوحدة تنفيذ السدود م. السر محمد آدم بفصل (31) موظفا بالوحدة، حيث قام العاملون بمحاصرة مكتب وزير الموارد المائية والري م. ياسرعباس مرددين هتافات مناهضة للقرار الذي تم بموجبه فصل العاملين بالوحدة.

من جانبه أوضح وزير الموارد المائية والري بحسب (سونا) أن قرار فصل العاملين بالوحدة اتخذه المدير المكلف بالوحدة وأن وزارته تسعى إلى البناء وليس الهدم وأشار إلى أن الأمر سيرفع إلى مجلس الوزراء وسيفيد اللجنة المكلفة بمقابلته بقرار مجلس الوزراء في أمر المفصولين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)