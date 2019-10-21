حمدوك يوجه خطاباً للشعب بمناسبة ذكري أكتوبر

يلقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في وقت لاحق يوم الاثنين خطاباً موجه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى ( 55 ) لثورة أكتوبر المجيدة، في وقت انطلقت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدة مدن في البلاد متزامنة مع الذكري.

وقال حمدوك علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بحسب (الشروق) أن الخطاب سيُبثّ عند الساعة السابعة مساء الإثنين على أجهزة الإعلام السودانية المرئية والمسموعة.

وخرجت تظاهرات في مناطق مختلفة بالعاصمة وعدد من مدن الولايات الكبيرة،وحمل المتظاهرون لافتات،ورددوا شعارات تطالب بتحقيق العدالة.

وأغلقت قوات الجيش،طرقا رئيسية وسط الخرطوم تؤدي الى مقر القيادة العامة للجيش منذ وقت مبكر الإثنين،أمام حركة السيارات والمارة قبل انطلاق التظاهرات.

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وانتشرت قوات عسكرية كبيرة أمام مقرات الجيش بالخرطوم،وشهدت الجسور والكباري اختناقاً مرورياً بعد اغلاق طرق رئيسية أمام المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم الي جانب جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري.

وتباينت دعوات الأحزاب السياسية والناشطين لإحياء ذكرى 21 أكتوبر بين تنظيمها في الميادين والساحات العامة والتوجه إلى مقر مجلس الوزراء، أو التوجه إلى مقر قيادة الجيش .

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق الأحد عن،تنظيم مسيرات واحتفالات بولاية الخرطوم،دعماً لحكومة الفترة الانتقالية،وللمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة.

وبالمقابل دعت أحزاب وقوى أخرى،بينها الحزب الشيوعي،إلى مليونية احتجاجات في الخرطوم، بهدف “تصحيح مسار الثورة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)