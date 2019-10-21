مطالبات أممية بالضغط على (عبد الواحد نور) للانضمام الى محادثات السلام

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، مجلس الأمن الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لجلب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة السودانية.
وقال لاكروا خلال إحاطته المجلس حول زيارته الأخيرة للسودان والتي ناقش فيها انسحاب البعثة المختلطة في دارفور (يوناميد) والجهود المستمرة لتحقيق سلام شامل في البلاد، قال إن المسؤولين السودانيين في الخرطوم يأسفون لرفض عبد الواحد نور الانضمام إلى عملية السلام على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني الذي التقى نور في سبتمبر الماضي خلال زيارة لباريس.
ولفت لاكروا بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلى أن مجموعة نور تواصل مهاجمة مواقع الجيش السوداني حول قولو وأنها اختطفت موظفين محليين من منظمات غير حكومية دولية للحصول على فدية وسرقة شاحنات تجارية وممتلكات منظمات طبية وإنسانية محلية، وأضاف “يجب بذل كل الجهود الممكنة لإقناع جميع المجموعات المعنية بضرورة اغتنام زخم السلام”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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