لجنة مراجعة تضع يدها علي مستندات خطيرة بشأن تجاوزات شركات حكومية

كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية عن ترتيبات لعقد لقاءات مع المراجع العام بخصوص عمل اللجنة والشركات المُتهرّبة من المراجعة، في وقت أعلنت فيه عن إيداع ملف توصياتها حول الشركات الحكومية المخالفة لرئيس مجلس الوزراء للبت بشأنها.

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وقال مصدر باللجنة في تصريح بحسب (smc) أنّ اللجنة وضعت يدها علي مستندات خطيرة حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد، مشيراً إلي أنهم في إنتظار تكوين مفوضية مكافحة الفساد حتي يتم تقديم كافة المستندات لها وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مضيفاً أن المفوضية سيكون لها حق مصادرة الأموال وحجز الممتلكات، وإصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.

وأكد المصدر أن اللجنة أوصّت بإسترداد المال العام الذي تم هدرهُ عن طريق بيع الأصول بأسعار أقل من القيمة الحقيقية لها، كما تم توجيه وزارة المالية بإعداد سجل لمساهمة الحكومة ومدى جدوى إستثماراتها في الشركات الحكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)