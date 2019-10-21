إتفاق لإستيراد أكثر من (600) بص من السعودية وقطر

كشفت شركة المواصلات العامة عن إتفاق مع المملكة العربية السعودية لتوريد (300) بص للشركة وصل منها (100) بص منها (50) بص قيد التخليص في سواكن، فيما ستبدأ المرحلة الثانية من شحن البصات والبالغ عددها(150) بص خلال شهر ديسمبر المقبل.

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وأعلن اللواء شرطة (م) عباس حسين الكردي المدير العام بالانابة لشركة المواصلات في تصريح بحسب (smc) عن إتفاق آخر مع دولة قطر لإستيراد (320) بص منها (80) بص وتوجد (240) بص سيبدأ شحنها خلال الاسبوع القادم، مؤكداً أن لدى الشركة الكثير من الحلول المقترحة لحل أزمة المواصلات تم الدفع بها للجهات المختصة.

وأشار الكردي إلى أن من الحلول المقترحة اضافة النقل النهري والسكك الحديدية لحل مشكلة المواصلات ، مبيناً أن القطارات المحلية سوف تتدخل لحل مشكلة المواصلات خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)