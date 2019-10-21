اغلقت السطات عدداً من الشوارع الرئيسية بالخرطوم اليوم (الاثنين)، بالجنود والسيارات العسكرية، قبل ساعات من انطلاقة موكب 21 اكتوبر .
وأغلقت السلطات شارع النيل ، وشارع القيادة العامة، تحسباً للموكب المزمع انطلاقه ظهر اليوم.
وشهدت العاصمة الخرطوم صباح اليوم (الاثنين) ازدحاماً مرورياً كبيراً بسبب إغلاق عدد من الكباري والطرق المؤدية إلى القيادة تحسباً لمليونية ٢١ أكتوبر.
ونشرت السلطات اليوم (الإثنين)، عدداً من سيارات الدفع الرباعي ، تتبع للقوات للجيش وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، إلى جانب تغيير مسار بعض السيارات في الكباري .
وبحسب (الصيحة الآن) فإن عدد من الشوارع كانت خالية من حركة السيارات، كما توقفت حركة حافلات نقل المواطنين، فيما تكدس المئات من المواطنين في موقف مواصلات استاد الخرطوم، بسبب عدم توفر حافلات النقل .
وأصيبت حركة المرور بالشلل وتكدُّست السيّارات في الطُّرق المُؤدية للقيادة العامة من ناحية (البراري).
وتوجه مئات من المواطنين إلى مواقع عملهم سيراً على الأقدام، بعد وصولهم الخرطوم ، بسبب إغلاق بعض الشوارع وصعوبة مرور حافلات النقل بها.
وكانت القوات المُسلّحة أعلنت في بيانٍ لها أمس(الاحد) بالتّزامن مع دعوات للتّظاهر ، إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية) اليوم من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً .أمام حركة السيّارات للنّأي بالمواقع العسكرية بعيداً عن التّظاهرات والمواكب.
وحذرت المواطنين بالابتعاد عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظاً على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد .
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم ..السطات تغلق عدداً من الشوارع الرئيسية وازدحام مروري كبير يعطل حركة السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.