السلطات السعودية: خطأ تسبب في إعادة شحنة الضأن

كشفت ادارة العامة للمحاجر السودانية، عن استلام خطاب من السلطات السعودية حول شحنة الضأن المرتجعة على متن الباخرة فرح، بسبب زيادة العدد في الاسبوع الماضي، حيث اتضح بأن هناك خطأ في عملية الحساب، وان المستورد السعودي استلم المواشي ناقصة عدد 376 رأس، وإجمالي الشحنة (8,789) رأس.

وقال مديرعام المحاجر د. محمد يوسف بحسب صحيفة السوداني، إن خطاب السلطات السعودية أفاد بان المواشي المرتجعة والخاصة بالمصدر أبوحميد جمعة، اتضح بان المستورد استلمها ناقصة، وهذا الخطأ تسبب في إعادة الشحنة، مشيراً إلى ان الخطاب يثبت بأن المستندات صحيحة وليس هناك أعداداً زائدة على أرقام “المنفيستو”.

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و أعلن يوسف، عن استلام إدارة المحاجر، شحنات الصادر التي اعادتها السلطات السعودية، والبالغة نحو(70) ألف رأس وهي سليمة دون فاقد أو حالات نفوق، وقامت بتحجيرها مرة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لأي مواشي قادمة من الخارج للاطمئنان على سلامتها، وأضاف: كل المواشي وصلت دون حدوث أي مشكلات، مشيراً إلى ان المواشي تمت إعادتها تحجيرها كإجراء طبيعي يتم للمواشي الواردة.

وفي المقابل أكدت شعبة مصدري الماشية الحية، عن وصول نحو (70) ألف رأس من المواشي، المرتجعة من قبل السلطات السعودية، وقال في حديثه امس، إن هذه الشحنات تخص مجموعات من المصدرين باعداد مختلفة، وان أكبر عدد يمتلكه مصدر بنحو (4) آلاف رأس، وعمليات سحب المواشي من سواكن بدأت امس، مشدداً على حدوث ضرر وخسائر بالغة على المصدرين، مشيراً إلى ان السوق المحلي سيشهد دخول أعداد مقدرة من الخراف، متوقعاً حدوث انخفاض متوالي لأسعار الخراف خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)