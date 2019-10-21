الدار تنفرد بتفاصيل هروب وقبض والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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تحصلت الدار على معلومات دقيقة حوف عملية القبض على والي الخرطوم الأسبق ورئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني .
وتفيد المعلومات بأن الوالي السابق د. عبد الرحمن أحمد الخضر ظل ومنذ فترة بعيداً عن دائرة منزله ، وظل مقيماً في إحدى المناطق داخل العاصمة وعقب القبض على رموز النظام بثت إحدى الفضائيات خبر هروب والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر ولم تمر أيام حتى نشرت إحدى الصحف بأن د.الخضر هرب الى فرنسا وطالب اللجوء السياسي فيها ، إلا أن السلطات الفرنسية رفضت ذاك ، وسوف يتم إعادته الى السودان عبر السلطات المختصة وتناسى الجميع خبر متابعته .
وفي يوم القبض تحرك الخضر ومعه أربع عربات في طريقهم الى جمهورية مصر العربية عن طريق البر ، وأكملا كافة إجراءات الرحلة بلا عودة الى البلاد وذاع في أواسط محدودو بأن د. الخضر في (سجن الهدى) الذي جاء ماراً بجواره حتى وصوله ووفده الى معبر أرقين المحطة الجمركية السودانية ، وفيها أكمل كل إجراءات دون ظهوره ، حتى أوقفه المساعد شرطة بهيئه الجمارك السودانية بعد أن تعرف عليه تماماً فكان الدكتور الخضر يستغل عربة لاندكروزر وتبعه ثلاثه أخريات .
وحاول الدكتور إقناع المساعد بأنه هو عبد الرحمن أحمد الخضر وأنتم تبحثون عن عبد الرحمن الخضر ، إلا أن المساعد بهيئة الجمارك ظل متمسكاً برأيه رافضاً كل الأساليب والرجاءات التي قام بها الوالي السابق ، وأصر بالقبض عليه حتى تجمهر الناس حولهم الى أن تم إقتياده بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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