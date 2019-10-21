عقد الجلاد في حديقة عبود

بعد انقطاع دام لأكثر من عام عن الحفلات الجماهيرية، تعود فرقة عقد الجلاد الغنائية للحفلات العامة حيث أعلنت المجموعة عن عودتها للجمهور بعد انقطاع دام لفترة بحفل غنائي “الجمعة” المقبل، بمتنزه “عبود” في مدنة الخرطوم بحري. Advertisements وحددت “الجلاد” “70” جنيها قيمة لدخول الحفل الذي من المتوقع ان يحظى بحضور كبير حسب المجهر، نظراً لجماهيرية الفرقة وسيطرتها على المراكز الاولى في الحفلات الجماهيرية بالخرطوم منذ سنوات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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