العكاز يقلل النقاش

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة اوقفت الشرطة رجل هشم رأس زوجته بطوبة وعكاز بمنطقة صافولا جنوب الخرطوم، وبحسب مصدر ان مشاجرة دبت بين الرجل وزوجته على إثرها سحب عكازه وضرب زوجته ولم يكتف بذلك وتناول طوبة وهشم بها رأسها. Advertisements وفور وقوع الحادث وبحسب المجهر، تم ابلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة ونقل الجثة الى المشرحة وتوقيف الرجل الذي لم يفصح عن اسباب ودوافع الجريمة وما زال قيد التحريات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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