مفصولون يطردون مدير السدود

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة تعرض مدير السدود المهندس السر أحمد آدم الجديد للطرد من موقع العمل وسط حشد من المفصولين البالغ عددهم 31 عاملاًن. Advertisements ويؤكد المفصولون التصعيد القانوني لإرجاعهم بعد أن تم فصلهم بلائحة غير مجازة وغير متوافقة مع قوانين العمل، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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