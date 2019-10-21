مفصولون يطردون مدير السدود

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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تعرض مدير السدود المهندس السر أحمد آدم الجديد للطرد من موقع العمل وسط حشد من المفصولين البالغ عددهم 31 عاملاًن.
ويؤكد المفصولون التصعيد القانوني لإرجاعهم بعد أن تم فصلهم بلائحة غير مجازة وغير متوافقة مع قوانين العمل، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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