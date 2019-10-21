موظفو الهلال الأحمر يتهمون نافذين بالفساد والإستيلاء على أموال الجمعية

إتهم موظفو جمعية الهلال الاحمر السوداني القائمين على أمر الجمعية بتعديل النظام الأساسي والاستيلاء على أموال جرحى اليمن، ونفذ الموظفون وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية ظهر أمس مطالبين فيها بايقاف الأمين العام للجمعية عثمان جعفر عبد الله وحل مجلس الجمعية، ورفع المحتجون لافتات تندد بفساد وتجاوزات الأمين العام.

وكشف مأمون الحاج عبد اللطيف ممثل المحتجين بحسب صحيفة الجريدة، أن الجمعية أصبحت بؤرة للفساد وأن القائمين على أمرها أشخاص معينين يتبعون للنظام البائد ولفت إلى أنهم قاموا بتعديل النظام الأساسي للجمعية واتهمهم بالتصرف في أموال الجمعية منها أموال جرحى اليمن وهي غير معلومة حتى اللحظة، وأكد بأنه لا يوجد مراجع قام بمراجعة الأموال ونوه إلى أنه من الضروري أن تخضع أموال المؤسسات للمراجعة. كاشفاً عن أنه تم بيع أصول وسيارات الجميع بأموال وصفها بالبخسة وتمت بمحسوبية وطالب الحكومة بحل مجلس الجمعية ومحاسبتهم واسترداد الأموال المنهوبة وايقاف الذين يخضعون للتحقيق وتفعيل لجان لتسيير نشاط الجمعية حتى قيام انتخابات من أجل انتخاب لجان أخرى وأمين عام جديد منوهاً إلى أن ذلك ينهي الفساد بالجمعية.

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ومن جانبه قال مصعب حسب النبي موظف بالجمعية فرع ولاية غرب كردفان، ان الصراع بدأ مع الأمين العام للجمعية عثمان جعفر منذ العام 2017 وأنهم تحصلوا على مخالفات مالية إلى جانب مخالفات في الهيكل الإداري واتهم الأمين العام بارتكاب تجاوزات في الولايات وأكد بأنهم طالبوا بتصحيح أوضاع الفرع بغرب كردفان، مشيراً إلى أنهم دفعوا بمذكرة للمجلس التشريعي بالولاية ولفت بأن الأمين العام حاول بكل الطرق ابعادهم من الفرع وبحوزتهم ملفات فساد تدين أمين الجمعية إلى جانب فساد إداري. وكشف بأن هنالك (وابور) بمنزله يخص الفرع بالولاية خاص بمجمع الشيخة شمسة، لافتاً إلى أنه يتم استغلال الجمعية بصورة سيئة وطالب مجلس الوزراء بالتدخل وحل الجمعية والأمين العام ومجلس الإدارة, وأشار إلى أن جميع المديرين في الولايات هم أذرع للنظام السابق وأنهم يتبعون للأمن الشعبيز

الخرطوم (أخبار الخليج 365)