انتهاء تصوير أوبريت الكاردينال

فرغ فريق عمل اوبقريت “آه يا وطن” الذي صاغ كلماته رجل الأعمال الشاعر اشرف سيد احمد الكاردينال ولحنه الملحن الشاب أمجد حمزة من تصوير آخر مشاهده بساحة الحرية بالخرطوم.

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ويشارك في الاوبريت مجموعة من الفنانين بقيادة الهادي الجبل، ياسر تمتام، والفنانة حرم النور، وهو من اخراج ياسر محمد الشيخ. ومن المتوقع ان يعرف خلال هذا الاسبوع على شاشة قناة الهلال.

وبحسب آخر لحظة ان الكاردينال قدم من قبل مع الملحن أمجد حمزة اوبريت عزة وطنا، الذي شارك فيه كبار الفنانين بقيادة عبد القادر سالم، وشرحبيل أحمد واسماعيل حسب الدائم، وبلال موسى، وعصام محمد نور، وابو بكر سيد احمد، والمطربات ايلاف عبد العزيز وأريج الربيع وهدى عربي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)