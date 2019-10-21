القبض على ثلاثة متهمين بينهم إمرأة يخبئون (52) فتاة أجنبية داخل منزل بأم درمان

تمكنت إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم فرعية كرري من القبض على (3) متهمين بينهم إمرأة وضبط (52) أجنبية مخبئين داخل إحدى المنازل بالثورة الحارة (12) .

وفور ورود معلومة بوجود نشاط مشبوه وغير معتاد بالثورة الحارة 12 ، وبالمتابعة وتأكيد المعلومات ، إتضح وجود عدد من الأجانب يتم تخزينهم لأغراض أخرى ، تم تكوين تيم تحت إشراف رئيس الفرعية المقدم شرطة ياسر عبد القادر ، حيث تمت محاصرة المنزل وتأمين المداخل والمخارج ومداهمة المنزل بعد إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتم العثور على (52) أجنبية من دولة مجاورة تتراوح أعمارهن بين (15__ 25) عام ، تم إدخالهن للبلاد عن طريق التهريب البري بمنطقة القلابات مقابل مبالغ مالية كبيرة توطئة لتهريبهن خارج البلاد أو إستخدامهن في الداخل .

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وتم القبض على (3) متهمين بينهم إمرأة بينما فر المتهم الرابع ( السمسار ) هارباً ، ويتم رصده ومتابعته .

وبحسب صحيفة الدار ، تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين ومستمر التحري لتكملة البلاغ وتحويله لجهة الإختصاص .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )