التاريخ: 21-أكتوبر-2019
212 مشاهدة
تمكنت إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم فرعية كرري من القبض على (3) متهمين بينهم إمرأة وضبط (52) أجنبية مخبئين داخل إحدى المنازل بالثورة الحارة (12) .
وفور ورود معلومة بوجود نشاط مشبوه وغير معتاد بالثورة الحارة 12 ، وبالمتابعة وتأكيد المعلومات ، إتضح وجود عدد من الأجانب يتم تخزينهم لأغراض أخرى ، تم تكوين تيم تحت إشراف رئيس الفرعية المقدم شرطة ياسر عبد القادر ، حيث تمت محاصرة المنزل وتأمين المداخل والمخارج ومداهمة المنزل بعد إتخاذ الإجراءات القانونية .
وتم العثور على (52) أجنبية من دولة مجاورة تتراوح أعمارهن بين (15__ 25) عام ، تم إدخالهن للبلاد عن طريق التهريب البري بمنطقة القلابات مقابل مبالغ مالية كبيرة توطئة لتهريبهن خارج البلاد أو إستخدامهن في الداخل .
وتم القبض على (3) متهمين بينهم إمرأة بينما فر المتهم الرابع ( السمسار ) هارباً ، ويتم رصده ومتابعته .
وبحسب صحيفة الدار ، تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين ومستمر التحري لتكملة البلاغ وتحويله لجهة الإختصاص .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ثلاثة متهمين بينهم إمرأة يخبئون (52) فتاة أجنبية داخل منزل بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.