غياب الشرطي الذي يمتلك أدلة تورط ضباط في “فض الاعتصام” من المحاكمة

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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تغيب الشرطي النذير النعيم من محاكمته والتي كان مقرراً أن تنعقد أمس، بمقر المحكمة الجنائية ببحري وتزامنت الوقفة الإحتجاجية التي نظمها مناصرو النذير مع أحداث جامعة الزعيم الأزهري التي وقعت فيها اشتباكات بين طلاب المؤتمر الوطني وطلاب الجامعة.
وقال مصدر – فضل حجب اسمه: إن مدير الادارة الجنائية اجتمع بمكتبه أمس مع أسرة النذير وأكد لهم ان الإجراءات ضده إدارية لتغيبه عن العمل لمدة شهر، وطالب أسرته بضرورة ان يقدم الشرطي أسباباً لتبرير غيابه، مؤكداً أن لا علاقة للأمر بفض الاعتصام.
ونقل المصدر عن الأسرة إبلاغها لمدير الإدارة الجنائية عن قلقها بسبب اختفاء ابنها لتعرضه لتهديدات بسبب تصريحاته التي أكد فيها امتلاكه لأدلة تسبت تورط ضباط في فض الاعتصام، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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