أصدر مدير جامعة غرب كردفان د. الشفيع محمد الفكي قراراً بحل اتحاد طلاب جامعة غرب كردفان ووحدة شؤون الجهاد بالجامعة أمس الأحد، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2019 والسلطات المحولة بموجب المادة 16أ من قانون جامعة كردفان، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حل اتحاد طلاب والوحدة الجهادية بجامعة غرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.