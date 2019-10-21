شركة أمريكية تطور تقنية تمكن الدراجات من قيادة نفسها دون تدخل بشرى

تطور شركة Tortoise الناشئة ومقرها كاليفورنيا تقنية القيادة الذاتية التى يمكنها إعطاء الدراجات والسكوتر المستأجرة القدرة على الرجوع إلى مكانها بعد الانتهاء من استخدامها أو بعد توصيل راكبها للمكان المحدد.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم إطلاق هذه التقنية خلال الشهر المقبل، مما يعنى أن عدد أقل من الدراجات سواء العادية أو النارية، سيتم تركها فى أماكن غامضة، إذ ستعود إلى محطات الشحن فى حالة عدم الاستخدام.

وإذا تمكنت الدراجات من العودة إلى محطات الإرساء، فسيكون من الأسهل على المشغلين إعادة شحنها واستبدالها واسترجاعها.

وتأمل الشركة فى استخدام التقنية الخاصة بها فى مدينة بيتشترى كورنرز بجورجيا، لمعرفة ما إذا كان يمكنها تخفيف الازدحام فى أوقات الغداء، كما تخطط لطرح التكنولوجيا فى مدينتين لم يتم تسميتهما بعد فى أوروبا.