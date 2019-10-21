ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم إطلاق هذه التقنية خلال الشهر المقبل، مما يعنى أن عدد أقل من الدراجات سواء العادية أو النارية، سيتم تركها فى أماكن غامضة، إذ ستعود إلى محطات الشحن فى حالة عدم الاستخدام.
وإذا تمكنت الدراجات من العودة إلى محطات الإرساء، فسيكون من الأسهل على المشغلين إعادة شحنها واستبدالها واسترجاعها.
وتأمل الشركة فى استخدام التقنية الخاصة بها فى مدينة بيتشترى كورنرز بجورجيا، لمعرفة ما إذا كان يمكنها تخفيف الازدحام فى أوقات الغداء، كما تخطط لطرح التكنولوجيا فى مدينتين لم يتم تسميتهما بعد فى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمريكية تطور تقنية تمكن الدراجات من قيادة نفسها دون تدخل بشرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.