مرشحان ديمقراطيان للرئاسة الأمريكية يوجهان انتقادات لاذعة لإسرائيل

صرحت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وورن، بأنها قد تدرس اشتراط المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل بوقف البناء في المستوطنات.

وبحسب الموقع السياسي الأمريكي "ذي هيل"، فقد قالت وورن، وهي توضح موقفها من إسرائيل، إن تمسك رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بتكثيف وتيرة البناء في المستوطنات، يضر بإمكانية انجاز "حل الدولتين".

وأشارت السيناتورة، التي تعد من بين المرشحين الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، إلى أن سياسة واشنطن الرسمية لا تزال تنص على دعم هذا الحل، وأنه إذا اتخذت إسرائيل الاتجاه المعاكس، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة أمام الإدارة الأمريكية المستقبلية.

من جانبه، وجه مرشح آخر عن الحزب الديمقراطي، هو بيرني ساندرز، انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية. واعتبر السيناتور أنه في حال توليه الرئاسة الأمريكية، سيستخدم المساعدات الأمريكية وسيلة للضغط على إسرائيل لحملها على تغيير سياستها.