تعرف على سيارة ماكلارين سيننا 2019 الخارقة

كشفت شركة ماكلارين البريطانية عن سيارتها الخارقة الجديدة التي تحمل اسم سينا وستكون ملائمة لسباقات السيارة "الفورمولا واحد".

وتتميز السيارة بإمكانية السير على الطرقات العامة، كما تساهم في تسليط الضوء على اتساع نطاق العلامات التجارية لسيارات مكلارين وقد سميت السيارة تيمناً بالأسطورة البرازيلي "أيرتون سينا دا سيلفا" سائق سباقات الفورومولا تخليداً لذكراه وتجسيداً لمهاراته العالية في القيادة.

وتعتبر "ماكلارين سينا" سيارة لا مثيل لها متقنة التصميم والاستخدام مع تركيز على الأداء والكفاءة لضمان أنقى اتصال بين السائق والسيارة وتقديم تجربة قيادة لا تنسى. وتتمتع بهيكل خفيف مصنوع من ألياف الكربون يوفر ديناميكية هوائية عالية وشكل خارجي غاية في الروعة والتميز.

لعبت متطلبات التبريد دوراً حاسماً في التصميم العام لمكلارين سينا، وقد زودت السيارة بألواح زجاجية تتوسط الأبواب، وحصلت على جناح خلفي ضخم ويوجد في أسفله ثلاث مخارج للعادم في المنتصف، بالإضافة إلى مصابيح مميزة ومشتت هواء يكرس الانطباع الأول عن السيارة بكونها آلة عدوانية لا ترحم.

سيتم تجميع السيارة يدوياً في مركز إنتاج ماكلارين بالمملكة المتحدة، وسوف يقتصر الإنتاج على 500 سيارة فقط ويصل سعرها إلى 750 ألف يورو