أمر بقمع الاحتجاجات.. تسجيل صوتي مسرب يطيح بمسؤول عراقي

قدم رئيس مجلس محافظة بابل العراقية، رعد الجبوري، استقالته؛ على خلفية تسريب صوتي، وجّه فيه بقمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت، مطلع الشهر الجاري، في عدد من المدن العراقية، وراح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل وجريح.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى الجبوري، وجه فيه القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين باستخدام الماء الحار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، عن عضو مجلس محافظة بابل، كامل شحتول، قوله إن ”رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري قدم استقالته من منصبه“، مؤكدًا أن ”المجلس سيجتمع الثلاثاء للتصويت على الاستقالة واختيار رئيس جديد للمجلس“.

وتسببت التسجيلات، بضجة واسعة، وإدانات من قبل المنظمات الحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات بحق الجبوري، في الوقت الذي أكد فيه محافظ بابل كرار العبادي، صحة التسجيلات المنسوبة إلى رئيس المجلس، قائلًا إن ”التسجيلات التي بثت بصوت رئيس المجلس رعد الجبوري، صحيحة وبحضور القادة الأمنيين“.

وكان الجبوري قد نفى، في وقت سابق، صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، قائلًا إن ”التسجيل مفبرك ولا يعود له إطلاقًا“، مؤكدًا أنه ”وجه نداءات حث فيها القوات الأمنية على التعامل بمحبة وبأخوية مع المتظاهرين؛ كونهم يمثلون هموم أبناء بابل“.

ومن المقرر انطلاق تظاهرات عراقية كبرى، الجمعة المقبلة؛ للمطالبة بالإصلاح والتغيير، فيما يطالب آخرون بإسقاط العملية السياسية برمتها، وكتابة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات برقابة أممية.