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النائب العام يوجه بتسريع التحري في بلاغ “خط هيثرو”

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وجه النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر نيابة المال العام بتسريع التحري في بلاغات خط هيثرو والنقل النهري والاستعجال في تحويل البلاغات الأخرى للمحكمة للبت فيها، في وقت كشف رئيس نيابات الضرائب والمرور والأسرة والطفل مولانا شيخ الدين جبريل العبيد أن نيابة الضرائب استطاعت استرداد مبلغ (395) مليار جنيه خلال العام الجاري، وبلغ عدد المتهمين في البلاغات فيها ٢٥٣متهماً.

وتفقد النائب العام أمس نيابات الخرطوم شمال والضرائب والمرور والأسرة والطفل والمال العام، ووقف على المعوقات والعقبات التي تواجه سير العمل بتلك النيابات.

ووجه الحبر نيابة الخرطوم شمال باستقبال جميع الشكاوي وتسريع الإجراءات خاصة في جرائم القتل من ديسمبر 2018م وحتى 2 يونيو 2019م ورفع تقارير بشأنها إلى جانب الإسراع في تكملة الإجراءات في القضايا المحالة للمحكمة.

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