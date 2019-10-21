بروسيا دورتموند يفرض غرامة مالية ضخمة على لاعبه غادون سانشو

أعلن نادي بروسيا دورتموند، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف يورو (111 ألف دولار) بحق لاعبه الإنجليزي غادون سانشو.

يأتي ذلك، بسبب تأخر عودة اللاعب إلى النادي، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده، حسب ما ذكرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، اليوم.

وكان لوسيان فافر، المدير الفني لدورتموند، استبعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 / صفر، أمس الأول السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، كإجراء تأديبي.

ويتوقع عودة سانشو للمشاركة مع دورتموند، في المباراة المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي، بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميشيل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: ”سانشو لا يزال صغيرًا، وهو في مرحلة التعلم، لكن يتوجب علينا وضع قواعد وحدود في التعامل“.

وعلق السويسري لوسيان فافر، المدير الفني لدورتموند، في أعقاب الفوز على غلادباخ على غياب سانشو، قائلًا: ”غيابه جاء لأسباب انضباطية“.

ويتصدر دورتموند مجموعته في دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن برشلونة الإسباني الثالث، بينما يحل إنتر ثالثًا بنقطة يتيمة.

وكان النمساوي بيتر شتوغر، مدرب دورتموند السابق، عاقب سانشو في موسم 2017-2018 بالتدرب مع فريق الشباب بسبب القدوم للمران في وقت متأخر لأكثر من مرة.

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وشارك الموهبة الإنجليزية الصاعدة مع إنجلترا في الخسارة 1-2 ضد جمهورية التشيك ثم الفوز الساحق 6-0 على بلغاريا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، قبل أن يعود إلى دورتموند في موعد متأخر عن المتفق عليه مع إدارة الأصفر والأسود.

وجذب سانشو الأنظار إليه بشدة بسبب تألقه مع دورتموند بتسجيل 18 هدفًا في 63 لقاء مع ”الأصفر والأسود“، إضافة لانضمامه لقائمة منتخب إنجلترا بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير سابقة على أن نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع سانشو.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن ريال مدريد يراقب أداء سانشو باستمرار.

كان سانشو مركز تكهنات في سوق الانتقالات الصيفي، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

وسبق وصرّح سانشو من قبل، بإنه لا يستطيع التنبؤ بمستقبله مؤكدًا على رغبته بتحقيق نتائج إيجابية مع فريقه دورتموند.

يذكر أن سانشو (19 عامًا)، يرتبط بعقد مع دورتموند حتى صيف 2022.