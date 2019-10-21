وأوضح قائلاً: "الفكرة هي أن تنام في هذه الرحلة، لذا يمكنك استخدام عدد أقل من المواد الاستهلاكية، فالنوم ليس هو نفسه السبات، لأنه إذا كنت فى حالة سبات فإن درجة حرارة الجسم تنخفض وتقلل كل شيء آخر، مثل الأكسجين وما إلى ذلك."
وبحسب موقع مرور البريطانى، فإن وضع رواد فضاء في هذه الحالة يمكن أن يمنع أيضًا اندلاع المعارك بين رواد الفضاء خلال الرحلة القاسية، وفقًا للأستاذ مكورين، وأضاف: "إذا كان لديك 100 شخص في مساحة بضع مئات من الأمتار المكعبة لمدة سبعة أشهر، سيكون لديك 20 شخصًا بحلول نهاية الأمرلأنهم سيشاركون في أزمات الجوع، وفي الطريق، سيقتلون بعضهم البعض. "
وفي حين أن فكرة وضع رواد فضاء في حالة سبات قد تبدو بعيدة المنال، فإن وكالة الفضاء الأوروبية تقوم بالفعل بتجارب على الحيوانات، وقال البروفيسور ماكوران: "إننا نجري الآن تجارب على السبات المصطنع لوضع شخص فى ثبات لمدة سبعة أشهر، ولا نقلق بشأن الطعام، نحن نتحدث عن كيف سنفعل ذلك، حيث يمكن القيام بذلك من خلال اختبارات الحيوانات ولدينا برامج للنظر في كيفية حدوث ذلك. "
ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل إجراء هذه الاختبارات على البشر، وأضاف: "نحن لسنا قريبين من القيام بذلك لأن هناك كل الأسئلة الأخلاقية حول كيفية القيام بذلك."
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لوضع الرواد فى حالة "سبات" أثناء سفرهم للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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