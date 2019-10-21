تعرف على حجم ثروة كيم كارداشيان

تحتفل اليوم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ 39، وذلك بعدما حققت كيم شهرة كبيرة تظهر واضحة في كم المتابعة التي تحظى بها على السوشيال ميديا.

كما تمتلك كيم كارداشيان ثروة كبرى بفضل كم المتابعة التي تحظى بها مما جعلها واجهة للعديد من البراندات التي تلهث وراء التعاقد معها، بالإضافة لافتتاحها خط إنتاج العديد من الأمور العالقة بالموضة مما جعل ثروتها تصل إلى 350 مليون دولار.

ووفقًا لمجلة فوربس الشهيرة يأتى الجزء الأكبر من تلك الثروة إلى مستحضرات التجميل KKW Beauty والتي لا يزيد عمرها عن عامين فقط، والتي حققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في عام 2018 فقط.

كما تكسب كيم من السوشيال ميديا أرقاما خرافية فالنجمة الشهيرة تتقاضى ما يصل إلى 500 ألف دولار على كل صورة تنشرها عبر حسابها على موقع انستجرام وهو ما يعادل أكثر من 8.5 مليون جنيه مصري، وذلك نظراً لأن عدد متابعيها يزيد عن 137 مليون متابع.