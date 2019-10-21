تركيا تتراجع وتقلص مساحة انسحاب الأكراد في شمال سوريا

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الإثنين، فإن تركيا أعطت الأكراد مهلة حتى مساء غد الثلاثاء؛ للانسحاب من مسافة 120 كيلو مترًا فقط، وهي التي تفصل بين مدينتي تل الأبيض ورأس العين.
ونسبت بلومبيرغ إلى قيادي تركي طلب عدم نشر اسمه، أن المهلة التي أعطيت لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) للانسحاب بهذه المسافة، تنتهي في الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء.
وكانت الشروط التركية السابقة تطالب بأن يكون انسحاب قوات ”قسد“ شاملًا للشريط الحدودي مع سوريا، والبالغ 440 كيلو مترًا وبعمق 32 كيلو مترًا.
وأشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، وبالتفاهم مع الولايات المتحدة، كانت أخلت كامل هذه المنطقة بين مدينتي تل الأبيض ورأس العين.
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