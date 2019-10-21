أول فنان عربي في ممر المشاهير بدبي

وبحسب تقارير إعلامية، فإن "حلمي" هو أول نجم عربي يتم وضع نجمة باسمه في ممر المشاهير بدبي.
وشارك الحساب الرسمي لـ"دبي ستارز"، صورة لأحمد حلمي بعد حصوله على نجمة في ممر المشاهير، وكذلك فيديو للحظة وصوله من أجل وضع النجمة التي باسمه.
يذكر أن ممر المشاهير تم افتتاحه بوسط دبي لتكريم نجوم الوطن العربي في مختلف المجالات بشكل خاص يخلد أسماءهم، على غرار ممر المشاهير في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.
من ناحيته، علق أحمد حلمي في المؤتمر الخاص، بمناسبة منحه نجمة في ممر المشاهير في دبي، أن "الفن مسؤولية كبيرة جدا جدا، طريق حقيقي عند البداية، وعندما تكون قادرا على هذه المسؤولية، تصبح النتيجة بالنهاية مشرفة مثلما تشرفت أنا اليوم بوجودي معكم".
ويقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.
ومنحت دبي نجمتها، أمس الأحد، إلى 9 نجوم جدد، طالما أثروا الميادين السينمائية والموسيقية والرياضية بأعمالهم، وهم الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، وأحمد حلمي، وزوجته الفنانة المصرية منى زكي، والمطربة اليمنية بلقيس فتحي، ونجمة بوليوود سونام كابور، وياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال السابق، وكذلك المطرب السعودي راشد الماجد، والباكستاني عاطف أسلم، والمؤثر الاجتماعي خالد الأميري.
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